Matilde Brandi | il selfie dall’alto incanta | bella come un angelo – FOTO

Elisa31338053 : RT @okeicomevuoitu: Matilde Brandi, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini che alle 2 di notte ci deliziano con una performance esclusiva di “Amam… - GFucci58 : RT @okeicomevuoitu: Matilde Brandi, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini che alle 2 di notte ci deliziano con una performance esclusiva di “Amam… - marcobrown55 : RT @okeicomevuoitu: Matilde Brandi, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini che alle 2 di notte ci deliziano con una performance esclusiva di “Amam… - EmanuelaRainbow : RT @garalya1: minkia Stefania che grande stronza di merda..forse ha ragione Matilde Brandi su di te!!!saresti capace di calpestare Maria te… - garalya1 : minkia Stefania che grande stronza di merda..forse ha ragione Matilde Brandi su di te!!!saresti capace di calpestar… -

Ultime Notizie dalla rete : Matilde Brandi

BlogLive.it

Chiederò al Grande Fratello di poter entrare per salutarla, la mia presenza ora sarebbe molto importante per lei.'su Dayane Mello: 'È distrutta' Se Cristiano Malgioglio lancia, dunque,...#gfvip #sovip #tzvip " Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) February 2, 2021 In mattinata però Stefania e Samantha si sono confrontate in maniera serena sulle parole diche non erano ...Stefania Orlando parlando in giardino con Giulia Salemi ha spiegato che il gioco e le varie nomination a questo punto del GF Vip sono molto difficili.Cristiano Malgioglio e Matilde Brandi manifestano il loro dolore per il lutto che ha colpito Dayane Mello al Grande Fratello Vip ...