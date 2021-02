Mascherine di Stoffa, Crisanti: Sono Inutili (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il tema Mascherine causa ancora molte perplessità. Andrea Crisanti cerca di fare chiarezza. “Sui trasporti io renderei obbligatorie le Mascherine Ffp2. Ma molti potrebbero eccepire che costano troppi soldi (4-5 euro l’una, ndr). Mettere le Ffp2 a tutti è facile, mentre capire se un mezzo è pieno al 50%-70%-75%, mi pare più complicato. A marzo Leggi su youreduaction (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il temacausa ancora molte perplessità. Andreacerca di fare chiarezza. “Sui trasporti io renderei obbligatorie leFfp2. Ma molti potrebbero eccepire che costano troppi soldi (4-5 euro l’una, ndr). Mettere le Ffp2 a tutti è facile, mentre capire se un mezzo è pieno al 50%-70%-75%, mi pare più complicato. A marzo

