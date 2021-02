Martina Dell’Ombra trae le sue conclusioni sulla crisi di governo: “Cos’è il mandato esplorativo? Cercare qualcosa, non trovarla e attaccarsi!” (Di giovedì 4 febbraio 2021) La crisi di governo e le consultazioni non fermano le incursioni satiriche di Martina Dell’Ombra, inviata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì sul Nove alle 21.25. Dopo aver sondato la scorsa puntata quanto i cittadini avessero capito della crisi di governo, questa settimana si è lanciata, con la sua rubrica ‘Spiegato facile’, tra i politici a cui ha chiesto di farsi spiegare Cos’è un “mandato esplorativo”, affidato negli ultimi giorni al presidente della Camera, Roberto Fico e poi fallito sotto il fuoco incrociato dei veti dei vari partiti. Dopo la salita al Colle, su richiesta del presidente Mattarella, dell’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ladie le consultazioni non fermano le incursioni satiriche di, inviata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì sul Nove alle 21.25. Dopo aver sondato la scorsa puntata quanto i cittadini avessero capito delladi, questa settimana si è lanciata, con la sua rubrica ‘Spiegato facile’, tra i politici a cui ha chiesto di farsi spiegareun “”, affidato negli ultimi giorni al presidente della Camera, Roberto Fico e poi fallito sotto il fuoco incrociato dei veti dei vari partiti. Dopo la salita al Colle, su richiesta del presidente Mattarella, dell’ex ...

