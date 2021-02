Marsiglia | dalla Francia | Sampaoli potrebbe essere il successore di Villas-Boas

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Insono sicuri: Jorgeè uno dei nomi forti per subentrare ad André, che ha rassegnato le dimissioni pochi giorni fa dopo il caos che sta investendo il. L’argentino, però, non è al momento disoccupato, ma alla guida dell’Atletico Mineiro nel campionato brasiliano che terminerà a fine mese di febbraio. Da capire se l’OM vorrà aspettare affidandosi a un traghettatore o deciderà di virare su un’altra figura. SportFace.

In Francia sono sicuri: Jorge Sampaoli è uno dei nomi forti per subentrare ad André Villas-Boas, che ha rassegnato le dimissioni pochi giorni fa dopo il caos che sta investendo il Marsiglia. L'argentino, però, non è al momento disoccupato, ma alla guida dell'Atletico Mineiro nel campionato brasiliano che terminerà a fine mese di febbraio. L'Olympique Marsiglia, alla ricerca del successore di André Villas Boas, ha sondato il terreno con Jorge Sampaoli. Lo riporta L'Equipe.