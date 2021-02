Mario Fabbroni Un boom di like. Mario Draghi e Sergio Mattarella dominano lo

Ultime Notizie dalla rete : Mario Fabbroni

Leggo.it

Un boom di like.Draghi e Sergio Mattarella dominano lo share del gradimento nei commenti degli osservatori e della gente comune, sui giornali stranieri e perfino sul web. La ...Giuseppe De Bellis, direttore di Sky Tg24: quanto tempo c'è per risolvere questa crisi di governo? «Meno dei 15 giorni serviti per passare dal Conte I al Conte bis». È preoccupato? «...Mario FabbroniUn boom di like. Mario Draghi e Sergio Mattarella dominano lo share del gradimento nei commenti degli osservatori e della gente comune, sui giornali stranieri e perfino sul web.Fabbroni si esprime su quanto dichiarato da Gattuso Mario Fabbroni attraverso i microfoni di Canale 21, ha commentato le dichiarazioni rilasciate da ...