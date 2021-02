Mario Draghi non ha mai paragonato l’euro ad una prigione

Leggi su facta.news

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 3 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta in alto la scritta «vivrà, voi morirete». L’immagine contiene una fotografia di– fino al 2019 a capo della Banca centrale europea (Bce) e oggi presidente del Consiglio incaricato (anche se alla data del 4 febbraio non ha ancora sciolto la riserva) di formare un nuovo governo in Italia – e una citazione a lui attribuita, in cui si legge: «non è una porta scorrevole, è la porta dellache abbiamo chiuso a tripla mandata; e tanto peggio per voi, carcerati, se morirete di disoccupazione, fame e freddo». L’immagine prosegue poi con un’ulteriore porzione di testo, non più tra virgolette ma comunque attribuita a, che recita: «La gente come me ha investito tutte le sue ...