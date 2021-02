Maria Teresa Ruta scrive una poesia per il fratello di Dayane Mello – VIDEO (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il lutto di Dayane Mello ha inevitabilmente colpito tutti i concorrenti del Grande fratello Vip. E se Stefania Orlando ha ripensato alla sua migliore amica portata via per colpa di un tumore, Maria Teresa Ruta ha dedicato una poesia a Lucas, leggendola commossa a Tommaso Zorzi. Maria Teresa Ruta scrive una poesia per il fratello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il lutto diha inevitabilmente colpito tutti i concorrenti del GrandeVip. E se Stefania Orlando ha ripensato alla sua migliore amica portata via per colpa di un tumore,ha dedicato unaa Lucas, leggendola commossa a Tommaso Zorzi.unaper il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Una telefonata impellente per Maria Teresa Ruta e Rosalinda: Remo da Cesenatico è veramente indignato! ?? #GFVIP - reportrai3 : Il ministro della Salute Roberto Speranza, ascoltato come persona informata sui fatti, 'ha risposto a tutte le doma… - davidefaraone : Alle 17.30 con Matteo, Maria Elena e Teresa saliremo al Colle per le consultazioni con il presidente della Repubbli… - Micio_Theo : RT @labimbadidayane: “Ho fatto una specie di pane dei morti..in certe culture si fa il pane quando qualcuno muore” Altre parole non servon… - Michiru345 : RT @iamawhatiam: Maria Teresa sa che Rosalinda ha un compito arduo, più di tutti loro, e le sta dando il giusto conforto e carica per regge… -