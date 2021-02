Marani | “Milan eroico a resistere 11 partite senza Ibra Rigori? Merito della velocità”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Matteoha offerto la propria opinione sulle motivazioni dello straordinario rendimento deldi Stefano Pioli, compagine capolista in Serie A. Il giornalista italiano ha esternato alcune considerazioni sul valore espresso dal club meneghino, su più aspetti, giustificando anche il fattore ‘’: “Ilè statonelle 11himovic, vincendone ben 8. A differenza delle altre, oltre all’autostima e alla fiducia, l’elemento che ha in più la squadra rossonera è lacon cui riparte e con cui entra in area. Dietro ai tantia favore c’è sicuramente questo aspetto. Ora Pioli ha anche più alternative e sta recuperando tutti gli assenti. Il ...

MCalcioNews : #Marani: '#Milan eroico senza #Ibrahimovic. Rigori? Merito della loro velocità' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Marani: 'Il Milan è stato eroico a resistere undici partite senza Ibrahimovic, ora Pioli ha più alternative' http… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Marani: 'Il Milan è stato eroico a resistere undici partite senza Ibrahimovic, ora Pioli ha più alternative' http… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Marani: 'Il Milan è stato eroico a resistere undici partite senza Ibrahimovic, ora Pioli ha più alternative' http… - milanmagazine_ : SKY - Marani: 'Il Milan è stato eroico a resistere undici partite senza Ibrahimovic, ora Pioli ha più alternative' -

Ultime Notizie dalla rete : Marani Milan

Pianeta Milan

Una discussione sterile basata solo sul fatto che i rigori dati alin questa stagione sarebbero tanti (14 in 20 partite). Matteo, intervenuto a Sky Sport 24, non ha dubbi in merito alla ...In attesa dei match di quest'oggi, Matteotra le pagine del Tuttosport ha parlato del ... Un campionato che vede in testa ildi Pioli con subito dietro l' Inter di Conte e poi la Juventus ...Il giornalista Matteo Marani è intervenuto negli studi di Sky Sport dove ha parlato del grande inizio di stagione del Milan di Pioli: "Il Milan è stato eroico a resistere ...Matteo Marani ha offerto la propria opinione sulle motivazioni dello straordinario rendimento del Milan di Stefano Pioli, compagine capolista in Serie A. Il giornalista italiano ha esternato alcune co ...