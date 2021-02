Mara Venier non lascia più Domenica In? La decisione dopo gli ascolti tv

ritalyyz : #clubhouse per rifondare il pianeta su una élite di individui mezzi capitalisti e coi contenuti di Mara Venier la d… - viglianesi : @stanzaselvaggia Ciò nn giustifica quello che avete fatto con l'account email di Mara Venier. - 80vogliadimori : RT @infinitixattimi: riccardo zanotti che bacia mara venier - zazoomblog : “Io e lui… Ma entrambi eravamo già fidanzati”. Mara Venier il ‘piccante’ retroscena col famoso vip - #entrambi… - infinitixattimi : riccardo zanotti che bacia mara venier -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Le ultime dichiarazioni della conduttrice Rai che solo qualche mese fa ha annunciato il suo ritiro dalle sceneL'invito a Domenica In Domenica 31 gennaio è stata ospite dia Domenica In . Anche in quel caso, Caterina Balivo ha avuto la possibilità di motivare la sua scelta di allontanarsi dalla tv ...Nel protocollo di sicurezza Rai per il Festival di Sanremo 2021 è previsto, tra le tante restrizioni, che nessun’altra trasmissione della TV pubblica venga realizzata nella città ligure durante la set ...Le ultime dichiarazioni della conduttrice Rai che solo qualche mese fa ha annunciato il suo ritiro dalle scene ...