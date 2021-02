Mara Venier cambio di rotta per Domenica In? Le parole lasciano speranza (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mara Venier cambio di rotta per Domenica In, la conduttrice non sembra più essere tanto sicura di voler lasciare: ecco le sue parole. foto facebookSembrava una decisione già presa quella della conduttrice che ad inizio stagione aveva parlato della sua ultima volta, ammettendo di averlo promesso al marito, ma qualcosa sembra essere cambiato. “Con questi ascolti non ti lasceranno andare via zia Mara” aveva ammesso Caterina Balivo nella scorsa puntata durante la sua intervista e pare che le sue parole siano state un vero monito per la conduttrice. E’ stata lei stessa infatti a lasciare intendere che forse la decisione non è stata ancora presa rilasciando una lunga intervista per il settimanale Nuovo in cui lascia una ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021)diperIn, la conduttrice non sembra più essere tanto sicura di voler lasciare: ecco le sue. foto facebookSembrava una decisione già presa quella della conduttrice che ad inizio stagione aveva parlato della sua ultima volta, ammettendo di averlo promesso al marito, ma qualcosa sembra essere cambiato. “Con questi ascolti non ti lasceranno andare via zia” aveva ammesso Caterina Balivo nella scorsa puntata durante la sua intervista e pare che le suesiano state un vero monito per la conduttrice. E’ stata lei stessa infatti a lasciare intendere che forse la decisione non è stata ancora presa rilasciando una lunga intervista per il settimanale Nuovo in cui lascia una ...

