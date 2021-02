Mafia nigeriana | 11 arresti a Palermo

(Di giovedì 4 febbraio 2021), con l’operazione “Showdown”, questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso, lesioni gravi, sfruttamento della prostituzione e spaccio di stupefacenti, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di, su richiesta del gruppo di magistrati della Direzione Distrettuale Anti

Nuovo colpo alla mafia nigeriana a Palermo. La polizia nel corso dell'operazione "Showdown", questa mattina ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di undici persone, otto sono state arrestate.