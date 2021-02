“Ma cosa gli succede?”. GF Vip, Giulia Salemi se n’è accorta eccome. E ora da Pierpaolo vuole sapere tutto (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo l’ultimo giorno di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip, ognuno sta reagendo come può a quella che è la notizia peggiore che potesse arrivare. Maria Teresa Ruta, ad esempio, ha voluto condividere con i coinquilini il retroscena della morte di suo padre. Rosalinda Cannavò si è stretta totalmente al fianco dell’amica ferita, dandole aspalla, anima e tutto il corpo. Poi c’è chi rimane un passo indietro, tipo Andrea Zenga, timido e riservato come sempre. Qualcuno in particolare, però, ha destato la preoccupazione di Giulia Salemi, vediamo di che si tratta… (Continua dopo le foto) Pierpaolo Pretelli, da quando è accaduta la tragedia a Dayane Mello, ha preferito chiudersi in sé stesso, avvolto da pensieri profondi e tormentati. Alla base, però, pare non ci sia soltanto del gran dolore per la condizione di Dayane ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo l’ultimo giorno di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip, ognuno sta reagendo come può a quella che è la notizia peggiore che potesse arrivare. Maria Teresa Ruta, ad esempio, ha voluto condividere con i coinquilini il retroscena della morte di suo padre. Rosalinda Cannavò si è stretta totalmente al fianco dell’amica ferita, dandole aspalla, anima eil corpo. Poi c’è chi rimane un passo indietro, tipo Andrea Zenga, timido e riservato come sempre. Qualcuno in particolare, però, ha destato la preoccupazione di, vediamo di che si tratta… (Continua dopo le foto)Pretelli, da quando è accaduta la tragedia a Dayane Mello, ha preferito chiudersi in sé stesso, avvolto da pensieri profondi e tormentati. Alla base, però, pare non ci sia soltanto del gran dolore per la condizione di Dayane ...

borghi_claudio : Quanti sono quelli che quando gli chiedono cosa deve fare il prossimo governo dice che bisogna RIPRISTINARE LE LIBE… - LegaSalvini : POVERO TONINELLI, CHISSÀ COSA GLI PASSA PER LA TESTA! #conteout - ilfoglio_it : Ad agosto #Draghi rivolse un 'Whatever it takes' alla politica italiana e all'intero paese. Li mise davanti ai fatt… - tinyseulgis : Rosalinda: “a volte osservo gli altri e dico ma che ci faccio qua, poi guardo te e dico, ho capito cosa ci faccio q… - smerdoxx : RT @Andyesti: Scusa @luigidimaio, chi è che decide? I parlamentari? Dove sta scritta 'sta cosa? Voi non decidete proprio nulla Voi farete e… -