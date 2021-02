"Ma cosa facciamo se...". Ore 16.18, esplode il M5s. Ecco la deputata che manda in tilt Di Maio e Crimi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lo psicodramma del Movimento 5 Stelle su Mario Draghi premier in diretta alla riunione dei parlamentari su Zoom, riassunto da una sola domanda. "Alle 16.18 - scrive Repubblica - Jessica Costanzo (deputata grillina, ndr) chiede: «Scusate, non ho capito cosa faremmo noi se Draghi mettesse nel suo team qualcuno di noi», nessuno le risponde". Semplicemente, perché nel Movimento non è chiaro cosa succederà da ora in poi. E l'appello di Nicola Zingaretti all'alleato a votare la fiducia all'ex governatore della Bce suona come come un campanello d'allarme drammatico: se ci si divide qui, esplode ogni ipotesi di intesa elettorale nel centrosinistra. E forse, esplode lo stesso Movimento 5 Stelle, mai così spaccato tra governisti e duri e puri. "Andremo all'incontro con Pd e Leu, si sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lo psicodramma del Movimento 5 Stelle su Mario Draghi premier in diretta alla riunione dei parlamentari su Zoom, riassunto da una sola do. "Alle 16.18 - scrive Repubblica - Jessica Costanzo (grillina, ndr) chiede: «Scusate, non ho capitofaremmo noi se Draghi mettesse nel suo team qualcuno di noi», nessuno le risponde". Semplicemente, perché nel Movimento non è chiarosuccederà da ora in poi. E l'appello di Nicola Zingaretti all'alleato a votare la fiducia all'ex governatore della Bce suona come come un campanello d'allarme drammatico: se ci si divide qui,ogni ipotesi di intesa elettorale nel centrosinistra. E forse,lo stesso Movimento 5 Stelle, mai così spaccato tra governisti e duri e puri. "Andremo all'incontro con Pd e Leu, si sono ...

