"Ma che ci fa lei nel M5s?". La Merlino e il deputato grillino, 5 Stelle spappolati. Lui reagisce così: che imbarazzo | Video (Di giovedì 4 febbraio 2021) "Ma che ci fa lei nel Movimento 5 Stelle?". Myrta Merlino con la solita arguzia mette alla berlina l'M5s. La sponda gliela offre, involontariamente, il deputato grillino Giorgio Trizzino, in collegamento con L'aria che tira su La7 da Palermo. "Ci siamo accorti con Verderami che nel governo Ciampi c'era ministro Spaventa, l'uomo che voi volevate all'economia, a volte ritornano", lo stuzzica la Merlino sul versante tecnici e dintorni. "Io ho conosciuto Ciampi, persona incredibilmente umile e umana, mi offrì un caffè, il non prendo caffè ma fui obbligato a prenderlo. Parlavamo di medicina, di sanità. Io vorrei che fosse questa la configurazione del nostro Paese, che puntasse su questo tipo di qualità. E credo che i presupposti ci sono, ieri il presidente incaricato ha utilizzato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) "Ma che ci fa lei nel Movimento 5?". Myrtacon la solita arguzia mette alla berlina l'. La sponda gliela offre, involontariamente, ilGiorgio Trizzino, in collegamento con L'aria che tira su La7 da Palermo. "Ci siamo accorti con Verderami che nel governo Ciampi c'era ministro Spaventa, l'uomo che voi volevate all'economia, a volte ritornano", lo stuzzica lasul versante tecnici e dintorni. "Io ho conosciuto Ciampi, persona incredibilmente umile e umana, mi offrì un caffè, il non prendo caffè ma fui obbligato a prenderlo. Parlavamo di medicina, di sanità. Io vorrei che fosse questa la configurazione del nostro Paese, che puntasse su questo tipo di qualità. E credo che i presupposti ci sono, ieri il presidente incaricato ha utilizzato ...

pietroraffa : Gruber:'Lei dopo dovrebbe andare in Europa a contrattare' Salvini:'Guardi che io ho fatto il Ministro e il Vicepre… - Marcozanni86 : Niente, se non risponde quello che vuole lei non va bene #ottoemezzo - ZZiliani : Caro presidente FJGC @gagravina, capiamo tutti che l’inchiesta da Lei sollecitata sulla lite #IbraLukaku occupi tut… - Frances80576082 : RT @impunita_: “ma trascorso de che” “non era un bacio vero, era un gioco” “non piangevo per lei, era uno sfogo” “eh se non hanno messo la… - bellaturosa : RT @Sof380905203: Prima di questo momento Stefania ha abbracciato Rosalinda e le ha detto sei forte. Ha capito che anche lei sta soffrendo… -