"Ma che ca..., io vado via": Mara Maionchi sbotta e abbandona Italia's Got Talent - (Di giovedì 4 febbraio 2021) Novella Toloni La popolare giudice si è rifiutata di assistere all'esibizione di un Talento e nell'abbandonare lo studio si è lasciata decisamente andare tra parolacce e gestacci Mara Maionchi è più carica che mai. Il Covid-19 è ormai solo un brutto ricordo e la produttrice discografica ha dimostrato di essere tornata quella di sempre (verve compresa) nell'ultima puntata di Italia's got Talent, lo show dei Talenti di Tv8. La popolare giudice si è letteralmente rifiutata di assistere alla performance di un duo e dopo qualche parolaccia è uscita dallo studio indispettita. Neppure l'ironia di Frank Matano è riuscita a dissuaderla dal voler abbandonare la trasmissione e in studio il pubblico è rimasto sbalordito.

