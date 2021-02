M5S dirà sì a Draghi, pure a Forza Italia ma fuori Renzi (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – Il M5S è animale politico molto complesso, con tempi suoi per digerire e mettersi a disposizione del nuovo governo a guida Draghi. Governo che, stando a voci autorevoli, se le cose andranno come stanno andando, vedrà la luce all’inizio della prossima settimana con la nuova lista dei ministri. Così sarà possibile per Camera e Senato votare la fiducia nei successivi 3-4 giorni. Oggi Giuseppe Conte ha rotto gli indugi, è uscito da Palazzo Chigi per parlare ai giornalisti e dire che lui lavora per l’Italia, sta con Mario Draghi e auspica che nasca un governo politico, con promessa solenne: “Io ci sono e ci sarò“. Parole rassicuranti soprattutto per il Movimento, ancora lacerato e tentato di mettersi di traverso. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – Il M5S è animale politico molto complesso, con tempi suoi per digerire e mettersi a disposizione del nuovo governo a guida Draghi. Governo che, stando a voci autorevoli, se le cose andranno come stanno andando, vedrà la luce all’inizio della prossima settimana con la nuova lista dei ministri. Così sarà possibile per Camera e Senato votare la fiducia nei successivi 3-4 giorni. Oggi Giuseppe Conte ha rotto gli indugi, è uscito da Palazzo Chigi per parlare ai giornalisti e dire che lui lavora per l’Italia, sta con Mario Draghi e auspica che nasca un governo politico, con promessa solenne: “Io ci sono e ci sarò“. Parole rassicuranti soprattutto per il Movimento, ancora lacerato e tentato di mettersi di traverso.

