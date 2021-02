Lutto nel mondo del tennis: è morto Tony Trabert all’età di 90 anni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lutto nel mondo del tennis. Nella serata di giovedì 4 febbraio l’International Hall of Fame ha annunciato la morte dell’ex campione americano di tennis Tony Trabert, vincitore di cinque tornei del Grande Slam negli anni ’50. Trabert nel 1955 scrisse la storia del tennis vincendo 18 tornei di cui tre Majors su quattro: Roland Garros, Wimbledon e gli US National Championships. Durante quella leggendaria stagione l’americano vinse la bellezza di 106 partite, di cui 38 di fila, perdendone soltanto 7. L’unico titolo del Grande Slam a scappargli dalle mani fu l’Australian Open dove venne sconfitto in semifinale da Ken Rosewall. Trabert, inoltre, appartiene al ristretto club dei sette giocatori che hanno vinto tre titoli Slam ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021)neldel. Nella serata di giovedì 4 febbraio l’International Hall of Fame ha annunciato la morte dell’ex campione americano di, vincitore di cinque tornei del Grande Slam negli’50.nel 1955 scrisse la storia delvincendo 18 tornei di cui tre Majors su quattro: Roland Garros, Wimbledon e gli US National Championships. Durante quella leggendaria stagione l’americano vinse la bellezza di 106 partite, di cui 38 di fila, perdendone soltanto 7. L’unico titolo del Grande Slam a scappargli dalle mani fu l’Australian Open dove venne sconfitto in semifinale da Ken Rosewall., inoltre, appartiene al ristretto club dei sette giocatori che hanno vinto tre titoli Slam ...

