L' ordine di Bologna ha dichiarato guerra ai medici no-vax

AGI - "Quando si parla come medico non si può dire che la terra è piatta". L'azione dei camici bianchi, soprattutto in tempi di coronavirus, "è rivolta alla società intera". Quindi "comunicazione e informazione diventano parte della cura". Così l'ordine dei medici di Bologna scende sul piede di guerra contro i medici no-vax e i cospirazionisti in generale. Parlando con l'AGI, Luigi Bagnoli, presidente dell'ordine dei medici di Bologna tra i primi in Italia a prevedere sanzioni disciplinari (dalla censura fino alla radiazione) per i colleghi che si esprimono pubblicamente contro il vaccino anti-Covid mette in guardia i no-Vax. Per ora a Bologna "si contano sulle dita di una mano" però "possono fare molto male lo stesso se sono molto ...

