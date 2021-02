Locatelli: "Un ruolo come Ministro? È necessaria continuità: da Speranza ottimo lavoro" (Di giovedì 4 febbraio 2021) “C’è un ottimo Ministro della Salute che fatto un egregio lavoro in tutti questi mesi. Credo che dare continuità sia assolutamente importante”. A dirlo è Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css), rispondendo su Sky Tg24 alla domanda su una sua eventuale disponibilità a entrare in un governo Draghi, se venisse contattato. Locatelli sottolinea l’importanza della continuità, in tempi di pandemia. “Servirebbe - osserva - perché quello che è stato fatto in questi mesi è stato cruciale per il Paese. Il Ministro Roberto Speranza, ripeto, ha svolto un lavoro encomiabile per impegno e passione e capacità di governare una situazione così difficile. La scelta spetterà al presidente incaricato Mario ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) “C’è undella Salute che fatto un egregioin tutti questi mesi. Credo che daresia assolutamente importante”. A dirlo è Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css), rispondendo su Sky Tg24 alla domanda su una sua eventuale disponibilità a entrare in un governo Draghi, se venisse contattato.sottolinea l’importanza della, in tempi di pandemia. “Servirebbe - osserva - perché quello che è stato fatto in questi mesi è stato cruciale per il Paese. IlRoberto, ripeto, ha svolto unencomiabile per impegno e passione e capacità di governare una situazione così difficile. La scelta spetterà al presidente incaricato Mario ...

