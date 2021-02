LIVE Sci alpino, Prova Discesa Garmisch in DIRETTA: Paris e Innerhofer fanno sognare! Cambia il programma del week-end (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Prova CRONOMETRATA IL NUOVO programma DI Garmisch Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 13.04: Ritardi elevati per gli ultimi azzurri scesi Pietro Zazzi (+4.68), Nicolò Molteni (+5.52) e Guglielmo Bosca (+5.89). 12.56: Al sesto posto si è inserito il tedesco Simon Jocher con il pettorale 55 (+1.64). 12.50: Florian Schieder chiude molto lontano dalle prime posizioni. Ritardo di 2.86 dalla vetta per l’azzurro. 12.37: Il tedesco Ferstl ha saltato una porta lungo il tracciato e quindi è stato squalificato. Paris è dunque secondo, Innerhofer terzo e Buzzi quinto. 12.31: Ritardo elevato per Riccardo Tonetti (+3.25) 12.29: Non ci sono stati inserimenti con pettorali alti. Si ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLACRONOMETRATA IL NUOVODIChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 13.04: Ritardi elevati per gli ultimi azzurri scesi Pietro Zazzi (+4.68), Nicolò Molteni (+5.52) e Guglielmo Bosca (+5.89). 12.56: Al sesto posto si è inserito il tedesco Simon Jocher con il pettorale 55 (+1.64). 12.50: Florian Schieder chiude molto lontano dalle prime posizioni. Ritardo di 2.86 dalla vetta per l’azzurro. 12.37: Il tedesco Ferstl ha saltato una porta lungo il tracciato e quindi è stato squalificato.è dunque secondo,terzo e Buzzi quinto. 12.31: Ritardo elevato per Riccardo Tonetti (+3.25) 12.29: Non ci sono stati inserimenti con pettorali alti. Si ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Garmisch in DIRETTA: partenza rinviata alle 11.30 - #alpino #Prova #Discesa… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Garmisch in DIRETTA: partenza rinviata alle 11.15 - #alpino #Prova #Discesa… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Garmisch in DIRETTA: si comincia alle 11.00. In pista Paris e Innerhofer - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Garmisch in DIRETTA: incognita maltempo in pista Paris e Innerhofer - #alpino #Prova… - fantiniclub : STASERA nuovo appuntamento Live alle 21.00 dedicato ai Mondiali di Sci di Cortina. Segui la diretta su Fb o sul nos… -