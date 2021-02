LIVE Scandicci-Resovia 1-0, Champions League volley in DIRETTA. Le toscane vincono la battaglia del primo set: 35-33 (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-8 Diagonale stretto di Van Ryk da zona 4 8-7 Vincente Pietrini da zona 4 7-7 Errore al servizio Resovia 6-7 La free ball di Stencel 6-6 Errore al servizio Resovia 5-6 Errore al servizio Scandicci 5-5 Errore al servizio Resovia 4-3 Out Lazic in diagonale 3-3 Errore al servizio Scandicci 3-2 Attacco Vasileva 1-2 Errore al servizio Resovia 35-33 Errore Resovia in attacco e Scandicci si aggiudica il primo set 34-33 Errore al servizio Resovia 33-33 Van Ryk da seconda linea 33-32 Courtney da seconda linea 32-32 Van Ryk da seconda linea 32-31 Muroooooooooooooooo Courtneyyyyyyy 31-31 Mano out di Courtney da zona 4 30-31 La free ball di Strencel 30-30 ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-8 Diagonale stretto di Van Ryk da zona 4 8-7 Vincente Pietrini da zona 4 7-7 Errore al servizio6-7 La free ball di Stencel 6-6 Errore al servizio5-6 Errore al servizio5-5 Errore al servizio4-3 Out Lazic in diagonale 3-3 Errore al servizio3-2 Attacco Vasileva 1-2 Errore al servizio35-33 Errorein attacco esi aggiudica ilset 34-33 Errore al servizio33-33 Van Ryk da seconda linea 33-32 Courtney da seconda linea 32-32 Van Ryk da seconda linea 32-31 Muroooooooooooooooo Courtneyyyyyyy 31-31 Mano out di Courtney da zona 4 30-31 La free ball di Strencel 30-30 ...

