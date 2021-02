LIVE Italia-Danimarca basket femminile, Qualificazioni Europei in DIRETTA: tra poco il via della sfida di Istanbul (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:53 In corso la presentazione delle due squadre, seguita in tempi brevi dagli inni nazionali. 18:50 Già scelto il QUINTETTO Italia: Carangelo Pan Zandalasini Cinili Bestagno 18:45 Questi i roster delle due squadre (nella Danimarca sono in 13 poiché non è ancora noto chi resterà fuori per oggi) Italia #0 Jasmine Keys (1997, 190, A/C, Famila Wuber Schio) #3 Nicole Romeo (1989, 170, P, Passalacqua Ragusa) #4 Martina Bestagno (1990, 189, C, Umana Reyer Venezia) #5 Debora Carangelo (1992, 168, P, Umana Reyer Venezia) #9 Cecilia Zandalasini (1996, 185, A, Fenerbahce – Turchia) #11 Francesca Pan (1997, 185, G/A, Umana Reyer Venezia) #13 Valeria De Pretto (1991, 185, A, Famila Wuber Schio) #14 Martina Crippa (1989, 178, G, Famila Wuber Schio) #16 Sara Madera (2000, ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:53 In corso la presentazione delle due squadre, seguita in tempi brevi dagli inni nazionali. 18:50 Già scelto il QUINTETTO: Carangelo Pan Zandalasini Cinili Bestagno 18:45 Questi i roster delle due squadre (nellasono in 13 poiché non è ancora noto chi resterà fuori per oggi)#0 Jasmine Keys (1997, 190, A/C, Famila Wuber Schio) #3 Nicole Romeo (1989, 170, P, Passalacqua Ragusa) #4 Martina Bestagno (1990, 189, C, Umana Reyer Venezia) #5 Debora Carangelo (1992, 168, P, Umana Reyer Venezia) #9 Cecilia Zandalasini (1996, 185, A, Fenerbahce – Turchia) #11 Francesca Pan (1997, 185, G/A, Umana Reyer Venezia) #13 Valeria De Pretto (1991, 185, A, Famila Wuber Schio) #14 Martina Crippa (1989, 178, G, Famila Wuber Schio) #16 Sara Madera (2000, ...

fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - fanpage : Silvio Berlusconi guiderà la delegazione di Forza Italia alle consultazioni con #Draghi - infoitsport : LIVE Etoile de Bessèges, tappa di oggi in DIRETTA: vince Dupont, Nizzolo 3°. Presentate 3 tappe del Giro d'Italia - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Italia di scena a Istanbul nelle qualificazioni per gli Europei 2021. Le azzurre sfidano la Danimarc… -