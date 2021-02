LIVE Italia-Danimarca 72-43 basket femminile, Qualificazioni Europei in DIRETTA: tutto facile dopo tre quarti per le azzurre (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86-50 Finta e appoggio di Keys, 14 per la vicentina che milita a Schio. 84-50 A segno l’altra Tryggedsson, Ida. 84-48 Romeo serve sotto Keys che arriva col taglio e appoggia. 82-48 Tripla frontale di Sofie Tryggedsson. 82-45 Che palla di Penna per Keys che segna facilmente! Time out in campo. Sbaglia l’aggiuntivo De Pretto. 80-45 Contropiede con fallo per De Pretto! 78-45 Segna vicino a canestro Emsbo. 78-43 Realizza l’aggiuntivo la scledense. 77-43 Finta, arresto, tiro, canestro di De Pretto dai quattro metri e c’è anche il fallo. 75-43 Parte con la tripla Romeo, ed è +32. Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER – Italia: Zandalasini 17; Danimarca: Ryder 17 72-43 Ancora tripla di Penna! E finisce così il terzo quarto! 69-43 Ritorna a segnare Jespersen. E Keys va di nuovo su per ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86-50 Finta e appoggio di Keys, 14 per la vicentina che milita a Schio. 84-50 A segno l’altra Tryggedsson, Ida. 84-48 Romeo serve sotto Keys che arriva col taglio e appoggia. 82-48 Tripla frontale di Sofie Tryggedsson. 82-45 Che palla di Penna per Keys che segna facilmente! Time out in campo. Sbaglia l’aggiuntivo De Pretto. 80-45 Contropiede con fallo per De Pretto! 78-45 Segna vicino a canestro Emsbo. 78-43 Realizza l’aggiuntivo la scledense. 77-43 Finta, arresto, tiro, canestro di De Pretto dai quattro metri e c’è anche il fallo. 75-43 Parte con la tripla Romeo, ed è +32. Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER –: Zandalasini 17;: Ryder 17 72-43 Ancora tripla di Penna! E finisce così il terzo quarto! 69-43 Ritorna a segnare Jespersen. E Keys va di nuovo su per ...

fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - fanpage : Silvio Berlusconi guiderà la delegazione di Forza Italia alle consultazioni con #Draghi - ac_ariannax2 : rega ma per la live con zayn,visto che qua in italia saranno le 04.30,qualcuno la registrerà si??? - flamminiog : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Italia di scena a Istanbul nelle qualificazioni per gli Europei 2021. Le azzurre sfidano la Danimarca, già bat… -