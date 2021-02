LIVE Italia-Danimarca 16-7 basket femminile, Qualificazioni Europei in DIRETTA: Zandalasini azzanna subito (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-13 BESTAGNO! Ubriaca Ida Tryggedsson e appoggia al vetro! 20-13 Taglio di Jespersen che arriva fino al ferro. 20-11 Bestagno dai quattro metri! 3? a fine primo quarto. Arriva il primo time out chiamato da Krone. 18-11 2/2 Jespersen. Cerca ancora di andare in contropiede Jespersen, stavolta Penna la ferma col fallo che la manda in lunetta. 18-9 Ancora Zandalasini dalla media, in arresto e tiro: otto per lei! 16-9 Jespersen sfrutta la cattiva transizione difensiva dell’Italia per appoggiare facilmente. 16-7 Cinili dalla media! Dopo un precedente errore su scarico di Zandalasini. 14-7 Ruota verso canestro Jespersen, tirando in qualche modo e usando il tabellone per realizzare. 14-5 2/2 Jespersen. Zandalasini cerca l’aiuto verso canestro per ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-13 BESTAGNO! Ubriaca Ida Tryggedsson e appoggia al vetro! 20-13 Taglio di Jespersen che arriva fino al ferro. 20-11 Bestagno dai quattro metri! 3? a fine primo quarto. Arriva il primo time out chiamato da Krone. 18-11 2/2 Jespersen. Cerca ancora di andare in contropiede Jespersen, stavolta Penna la ferma col fallo che la manda in lunetta. 18-9 Ancoradalla media, in arresto e tiro: otto per lei! 16-9 Jespersen sfrutta la cattiva transizione difensiva dell’per appoggiare facilmente. 16-7 Cinili dalla media! Dopo un precedente errore su scarico di. 14-7 Ruota verso canestro Jespersen, tirando in qualche modo e usando il tabellone per realizzare. 14-5 2/2 Jespersen.cerca l’aiuto verso canestro per ...

fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - fanpage : Silvio Berlusconi guiderà la delegazione di Forza Italia alle consultazioni con #Draghi - zazoomblog : LIVE Italia-Danimarca basket femminile Qualificazioni Europei in DIRETTA: tra poco il via della sfida di Istanbul -… - TheRockTrading : È stato un piacere prendere parte alla live andata in onda ieri sera sul canale degli amici di @koinsquareNews. C… -