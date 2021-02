LIVE – Italia-Danimarca 16-7, basket femminile qualificazioni Europei 2021 (DIRETTA) (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Italia ospita la Danimarca nella quinta giornata del gruppo D delle qualificazioni degli Europei femminili 2021. Le azzurre sono alla ricerca del pass per la rassegna continentale e al momento guidano il gruppo con tre vittorie. Nella prima sfida tra le due compagine è stata vittoria dell’Italia che giovedì 4 febbraio alle ore 19.00 proverà a ripetersi nel match che potrete seguire su Sportface. IL CALENDARIO COMPLETO DELLE qualificazioni AGLI Europei FEMMINILI 2021 AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Danimarca 16-7 6? Jump shot di Zandalasini (18-9) 6? Layup di Jespersen (16-9) 5? Cinili realizza con facilità (16-7) 4? Quattro punti di Jespersen (14-7) 3? Bomba di Zandalasini ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ospita lanella quinta giornata del gruppo D delledeglifemminili. Le azzurre sono alla ricerca del pass per la rassegna continentale e al momento guidano il gruppo con tre vittorie. Nella prima sfida tra le due compagine è stata vittoria dell’che giovedì 4 febbraio alle ore 19.00 proverà a ripetersi nel match che potrete seguire su Sportface. IL CALENDARIO COMPLETO DELLEAGLIFEMMINILIAGGIORNA LA16-7 6? Jump shot di Zandalasini (18-9) 6? Layup di Jespersen (16-9) 5? Cinili realizza con facilità (16-7) 4? Quattro punti di Jespersen (14-7) 3? Bomba di Zandalasini ...

fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - fanpage : Silvio Berlusconi guiderà la delegazione di Forza Italia alle consultazioni con #Draghi - w1nd0w_s1ll : BENE QUI IN ITALIA SARANNO LE 4:30 DELLA MATTINA,NON POSSO PERDERE LA LIVE, QUINDI FARÒ AFTER SOLO PER TE....??… - zazoomblog : LIVE Italia-Danimarca basket femminile Qualificazioni Europei in DIRETTA: tra poco il via della sfida di Istanbul -… -