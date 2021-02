LIVE Italia-Danimarca 101-55 basket femminile, Qualificazioni Europei in DIRETTA: azzurre dominanti, troppa differenza di livello (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si conclude la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – Italia: Bestagno 18; Danimarca: Jespersen, Ryder 17 FINISCE QUI! Italia alla quarta vittoria consecutiva, partita che semplicemente non c’è stata ed è anche particolarmente utile per un passo in più verso Spagna e Francia 2021. 101-55 Realizza l’aggiuntivo Penna. 100-55 Tocca quota cento con annesso fallo Elisa Penna, grazie al tap in. Già iniziato l’ultimo minuto. 98-55 Dai sei metri Wich. 98-53 Di nuovo Madera, nonostante il raddoppio! Ricordiamo il suo ruolo proprio a Broni, in cui sta letteralmente tenendo in piedi la squadra insieme a Marida Orazzo. 96-53 Tripla di Jespersen. 96-50 2/2 Madera, sono anche ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi conclude la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER –: Bestagno 18;: Jespersen, Ryder 17 FINISCE QUI!alla quarta vittoria consecutiva, partita che semplicemente non c’è stata ed è anche particolarmente utile per un passo in più verso Spagna e Francia 2021. 101-55 Realizza l’aggiuntivo Penna. 100-55 Tocca quota cento con annesso fallo Elisa Penna, grazie al tap in. Già iniziato l’ultimo minuto. 98-55 Dai sei metri Wich. 98-53 Di nuovo Madera, nonostante il raddoppio! Ricordiamo il suo ruolo proprio a Broni, in cui sta letteralmente tenendo in piedi la squadra insieme a Marida Orazzo. 96-53 Tripla di Jespersen. 96-50 2/2 Madera, sono anche ...

fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - ASRomaFemminile : ?????? Coppa Italia Femminile LIVE: #FlorentiaRoma - CryAntonino : RT @emergency_live: Luci da crociera, il divieto d'uso vale anche in Italia? Ecco l'interpretazione del MIT - CryAntonino : RT @emergency_live: Rapporto Crea: Italia spende per settore Sanità il 35% in meno rispetto a Paesi Ue -