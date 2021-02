LIVE – Al Duhail-Al Ahly 0-0 | quarti di finale Mondiale per Club 2020 DIRETTA

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Al-, campione nazionale del Qatar, sfiderà gli egiziani dell’Al-nel match valido per ididelper/2021. Appuntamento da non perdere il 4 febbraio alle 18:30. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: AL(4-2-3-1): Salah; Moussa, Benatia, Hisham, Yasser; Boudiaf, Karimi; Edmilson Jr, Albrake; Olunga AL(4-2-3-1): El-Shenawy; Hany, Benoun, Ayman, Maaloul; Fathy, Elsoulia; El-Shahat, Afsha, Taher; Bwalya AGGIORNA LAAl-Al0-0 1?- Si comincia! Ore ...

Sportface.it

