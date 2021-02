Little Nightmares II: esplorate i vostri incubi con il mentalista Derren Brown (Di giovedì 4 febbraio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco invita tutti i giocatori ad ammirare il nuovo e terrificante video di Little Nightmares II, con protagonista il pluripremiato illusionista e mentalista Derren Brown. Conosciuto per i suoi spettacoli televisivi di successo e le acclamate esibizioni sul palco, Derren ha rivolto al mondo una semplice domanda, "Che cosa sono gli incubi?" Immerso nella realtà distorta e oscura del mondo di Little Nightmares, Derren vi condurrà in un viaggio attraverso le vostre paure e incubi più profondi. esplorate le profondità di ciò che sentite e temete, mentre cercate di sfuggire al vuoto oscuro in cui vi ritroverete. Scoprite i vostri ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco invita tutti i giocatori ad ammirare il nuovo e terrificante video diII, con protagonista il pluripremiato illusionista e. Conosciuto per i suoi spettacoli televisivi di successo e le acclamate esibizioni sul palco,ha rivolto al mondo una semplice domanda, "Che cosa sono gli?" Immerso nella realtà distorta e oscura del mondo divi condurrà in un viaggio attraverso le vostre paure epiù profondi.le profondità di ciò che sentite e temete, mentre cercate di sfuggire al vuoto oscuro in cui vi ritroverete. Scoprite i...

