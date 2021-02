L’Italia torna gialla, ma si rischia la zona rossa in provincia di Perugia e di Chieti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Migliorano i dati anche delle regioni arancioni, la Puglia e Sardegna verso minori restrizioni. Ma c’è allarme per le «varianti» in Umbria e Abruzzo. Sì allo sci nelle regioni gialle dal 15 febbraio. Bolzano in lockdown per tre settimane Leggi su corriere (Di giovedì 4 febbraio 2021) Migliorano i dati anche delle regioni arancioni, la Puglia e Sardegna verso minori restrizioni. Ma c’è allarme per le «varianti» in Umbria e Abruzzo. Sì allo sci nelle regioni gialle dal 15 febbraio. Bolzano in lockdown per tre settimane

AndreaMarcucci : In queste ore difficili, mi torna in mente un altro periodo di emergenza che l’Italia superò grazie al governo di Carlo Azeglio #Ciampi - LaStampa : “Con Draghi l’Italia torna al centro dello scacchiere europeo e internazionale” - Corriere : L’Italia torna gialla, ma si rischiano micro zone rosse in provincia di Perugia e Chieti - radiozena1 : Stelle in campo torna con l'analisi dell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia di calcio femminile, tanta mus… - iconanews : Covid: Alto Adige l'8 febbraio torna in lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia torna Serie A: Juventus superfavorita contro la Roma il ko in coppa Italia non pesa sull'Inter: «2» fisso al Franchi Fortune Italia