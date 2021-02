Lipsia | Olmo è sicuro | “Possiamo battere il Liverpool Il mio modello è Xavi”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilvede allontanarsi il Bayern Monaco in Bundesliga, ma non smette di lottare. E punta con decisione agli ottavi di finale di Champions, ormai dietro l'angolo. Daniè convinto che la sfida contro ilnon si affatto sbilanciata troppo a favore dei Reds. Il fantasista spagnolo ventiduenne ha espresso il suo punto di vista in un'intervista alla Bild: "Non credo che Nagelsmann si preoccupi troppo di questo confronto con Klopp. Dobbiamo restare uniti e creare pericoli. Abbiamo una possibilità e siamo una buona squadra, vogliamo mostrarlo ale al mondo intero".caption id="attachment 976289" align="alignnone" width="1024" Dani(Getty Images)/captionNel corso dell'intervista, lo stessoha parlato di un giocatore che ritiene un ...