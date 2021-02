L' Inter cambia logo come omaggio al capodanno cinese | arriva l' anno del toro

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Non cambia il risultato: servirà un'impresa martedì prossimo a Torino ma tutto è ancora possib… - mr_kubra : RT @fcin1908it: Inter, cambia il logo sui social. L'inizio del nuovo anno cinese porta il toro nei profili nerazzurri - - CalzolaiMarco : @LucaRighetti6 @Alessan98059903 @LucaMarelli72 1 giallo ogni 2 falli la Juve 1 giallo ogni 5,66666 falli l’Inter C… - infoitsport : CdS – Inter, come cambia la squadra senza Lukaku: Conte senza un’alternativa. A Firenze… - fcin1908it : Inter, cambia il logo sui social. L'inizio del nuovo anno cinese porta il toro nei profili nerazzurri -… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter cambia

... il difensore della Juve, Danilo , parla a Sky : 'La sconfitta in campionato con l'è stata ... Mi piace impostare da dietro, farlo da centrale e esternopoco'.Ascolta 'Perché l'non ha ripreso Agoumé a gennaio: la scelta del club,tutto' su Spreaker. LA DECISIONE - Tra ottobre e novembre, l'aveva in mente di richiamare Agoumé dal prestito ...Blog Calciomercato.com: Che il Milan non goda di buona stampa penso sia ormai evidente. Colpa anche della società rossonera e della sua nuova dirigenza che non ha creato quella ...In onore dell’anno del bue, i nerazzurri modificano addirittura lo storico logo ufficiale dell’Inter, come visibile negli ultimi shooting fotografici ...