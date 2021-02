L’India aumenta le spese militari E ora guarda alla Russia

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La recente escalation per quella porzione di Kashmir contesa con la Cina, ha causato una piccola corsa agli armamenti in India, oltre che il sempre maggiore avvicinamento politico e diplomatico agli Stati Uniti e ai maggiori Paesi democratici dell’Asia, nella fattispecie in quell’organismo di collaborazione che prende il nome di Quad (Quadrilateral Security Dialogue) e InsideOver.