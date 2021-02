Libri: dalle fiabe per l'infanzia alla poesia erotica, ecco il nuovo Roberto Piumini (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - Arriva in libreria alla vigilia della festa degli innamorati una novità dedicata a cuori (molto) appassionati: "Il rosso amore" di Roberto Piumini, uno degli scrittori italiani per bambini e ragazzi più conosciuti, che si trasforma in poeta passionale, con 100 poesie erotiche raccolte in un piccolo libro regalo di grande eleganza. Mai volgare ma ricco di sensualità, "Il rosso amore" (pagine 112, euro 12,00), assicura l'editore Interlinea "farà battere anche il cuore anche agli animi più castigati". Roberto Piumini, affabulatore in versi, si rivolge agli adulti con un piccolo kamasutra su modi, strategie, andature del corteggiamento e del piacere, ma senza esibizionismo, anzi con delicatezza tutta poetica. Come un Catullo attuale i versi di Piumini ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - Arriva in libreriavigilia della festa degli innamorati una novità dedicata a cuori (molto) appassionati: "Il rosso amore" di, uno degli scrittori italiani per bambini e ragazzi più conosciuti, che si trasforma in poeta passionale, con 100 poesie erotiche raccolte in un piccolo libro regalo di grande eleganza. Mai volgare ma ricco di sensualità, "Il rosso amore" (pagine 112, euro 12,00), assicura l'editore Interlinea "farà battere anche il cuore anche agli animi più castigati"., affabulatore in versi, si rivolge agli adulti con un piccolo kamasutra su modi, strategie, andature del corteggiamento e del piacere, ma senza esibizionismo, anzi con delicatezza tutta poetica. Come un Catullo attuale i versi di...

beatricelaveau : è dalle 12 che non alzo gli occhi dai libri di filosofia e ho un mal di testa assurdo morirò - lanavediteseoed : La vita e la carriera di Mario Andreose, al vertice dell'#editoria italiana e internazionale per più di cinquant'an… - aconoscitore : @RobertoRenga @SiamolaGente Roberto, con massima stima, ma lo spettacolo offerto dalla tua categoria (con poche ecc… - aelyana : RT @VittorioSgarbi: «Tutto ciò che risulta dissonante dalle “verità ufficiali” è immediatamente bollato come “fake news” o tacciato di comp… - Filomen30847137 : RT @VittorioSgarbi: «Tutto ciò che risulta dissonante dalle “verità ufficiali” è immediatamente bollato come “fake news” o tacciato di comp… -