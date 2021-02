"L'IA è come una raffineria. Trasforma il petrolio in benzina per le nostre aziende" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Potrebbe avere un impatto sul fatturato italiano nel 2030 di circa 570 miliardi di euro. È questa la stima di Amcham su un comparto che non fa altro che crescere (e che, quindi, conviene tenere d’occhio): quello dell’Intelligenza Artificiale. Un settore dalle infinite potenzialità, che Microsoft Italia sembra aver intercettato alla perfezione: nel suo piano quinquennale da 1,5 miliardi di dollari di investimento con il quale intende contribuire alla Trasformazione digitale del Paese, il gigante tech ha lanciato Microsoft AI Hub, un centro virtuale di competenze con l’obiettivo di aiutare le aziende a cogliere i vantaggi dell’Intelligenza Artificiale. “Quando sentiamo la parola ‘Intelligenza Artificiale’ pensiamo ai film di fantascienza. Ma qui non si parla né di robot né di cervelli immersi nella natftalina e collegati a dei fili, qui parliamo di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Potrebbe avere un impatto sul fatturato italiano nel 2030 di circa 570 miliardi di euro. È questa la stima di Amcham su un comparto che non fa altro che crescere (e che, quindi, conviene tenere d’occhio): quello dell’Intelligenza Artificiale. Un settore dalle infinite potenzialità, che Microsoft Italia sembra aver intercettato alla perfezione: nel suo piano quinquennale da 1,5 miliardi di dollari di investimento con il quale intende contribuire allazione digitale del Paese, il gigante tech ha lanciato Microsoft AI Hub, un centro virtuale di competenze con l’obiettivo di aiutare lea cogliere i vantaggi dell’Intelligenza Artificiale. “Quando sentiamo la parola ‘Intelligenza Artificiale’ pensiamo ai film di fantascienza. Ma qui non si parla né di robot né di cervelli immersi nella natftalina e collegati a dei fili, qui parliamo di ...

Ultime Notizie dalla rete : come una Cogne, Annamaria Franzoni in Tribunale ad Aosta

Annamaria Franzoni è comparsa stamane in tribunale ad Aosta come parte civile un un processo per violazione di domicilio in cui sono imputati una giornalista e un telecineoperatore. A 18 anni dal delitto di Cogne la donna è quindi tornata nello stesso palazzo ...

UBI svela il bilancio 2020. Miccichè: "Soddisfazione per risultati superiori alle aspettative"

... nonostante la pandemia in corso e la preparazione dell'integrazione con ISP, una forte azione di ... non considerando gli oneri derivanti dall'integrazione con Intesa Sanpaolo, dimostra come la ...

Come una mosca sul vetro interno di una finestra Vita Il Victoria ripristina alcune restrizioni sul coronavirus dopo una nuova infezione in un hotel per la quarantena

Il Victoria ha reintrodotto l'uso delle mascherine e ridotto i limiti massimi agli assembramenti in spazi chiusi dopo che un lavoratore di un hotel per la quarantena è risultato positivo al COVID-19.

RITRATTO - Dalla Bce a Chigi, 'Super Mario' pronto a salvare l'Italia

Mario Draghi non si è mai sottratto alle sfide, che si trattasse di salvare la reputazione di Bankitalia o l'euro. Adesso si prepara ad affrontare quella che potrebbe essere la sua missione più ardua.

