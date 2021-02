Le condizioni di Grillo per il sì a Draghi (Di giovedì 4 febbraio 2021) I rappresentati del Movimento si siederanno al tavolo con il presidente incaricato ma monta la rabbia tra i 5 stelle per il cambio di linea deciso, anche stavolta, da pochi, in barba all'uno vale uno. Leggi su today (Di giovedì 4 febbraio 2021) I rappresentati del Movimento si siederanno al tavolo con il presidente incaricato ma monta la rabbia tra i 5 stelle per il cambio di linea deciso, anche stavolta, da pochi, in barba all'uno vale uno.

LegaSalvini : DRAGHI, GRILLO (M5S) CI RIPENSA MA DETTA LE CONDIZIONI: DAL REDDITO UNIVERSALE ALLA PATRIMONIALE - irritatrix : RT @TruIeeIy: @irritatrix #M5S sosterrà #Draghi SOLO se fa una patrimoniale! Gee, I wonder what the chances are... 'Grillo ci ripensa ma… - ElvioDeidda : RT @miia_2018: TAAAAAAAAAAAAC! 'Draghi, Grillo detta le condizioni: reddito universale' Chi è che 'detta le condizioni'??? ????????????????????????… - Fiammetta1966 : RT @Luca__Pagani: Grillo (sì, Beppe Grillo, l'ex comico) detta le condizioni a Mario Draghi. In pratica, è un Renzi che non ce l'ha fatta. - RenzoCianchetti : RT @Luca__Pagani: Grillo (sì, Beppe Grillo, l'ex comico) detta le condizioni a Mario Draghi. In pratica, è un Renzi che non ce l'ha fatta. -