Le aperture dei giornali spagnoli: Barca così si gioca. Altro Ko per Hazard (Di giovedì 4 febbraio 2021) Aprono con l’epico scontro di Copa del Rey, i quotidiani iberici in seguito alla vittoria in rimonta ottenuta dalla squadra di Koeman per 3-5 in casa del Granada. Spazio anche per il Real Madrid in prima pagina, con riferimento al nuovo infortunio accusato da Eden Hazard, sempre più oggetto misterioso in casa merengues. Mundo Deportivo “Heroico” Marca “così si gioca” AS “Altra volta Ko” Foto: Marca 04-02-2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Aprono con l’epico scontro di Copa del Rey, i quotidiani iberici in seguito alla vittoria in rimonta ottenuta dalla squadra di Koeman per 3-5 in casa del Granada. Spazio anche per il Real Madrid in prima pagina, con riferimento al nuovo infortunio accusato da Eden, sempre più oggetto misterioso in casa merengues. Mundo Deportivo “Heroico” Marca “si” AS “Altra volta Ko” Foto: Marca 04-02-2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Giorgiolaporta : Che strano: quando indagano #Fontana vedi le aperture dei tg, interviene la #CNN e il #PD corre a urlare che non si… - SimonVenturini : ? Un passo alla volta verso il responsabile ritorno alla normalità! Si inizia con un'apertura sperimentale dei muse… - DaSiracusa : RT @DanielaColi2: A #maratonamentana c'è il problema del no dei 5S a Draghi, mentre il Pd è per il sì, su #retequattro aperture del #centr… - DanielaColi2 : A #maratonamentana c'è il problema del no dei 5S a Draghi, mentre il Pd è per il sì, su #retequattro aperture del… - la_queenzit : RT @Allampino: “Perché Giuseppe parla dei rapporti sessuali dei suoi vicini?” è una delle aperture probabilmente migliori di sempre #chilh… -