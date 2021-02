Lazio | Lotito alimenta il sogno scudetto | promessi 400mila euro a giocatore

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Claudiocrede alloe lo ha dimostrato ai giocatori. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero“, il presidente dellaha promesso benper ogni singolo calciatore in caso di vittoria del tricolore. L’annuncio è arrivato dal presidente in persona, che durante il pranzo in quel di Formello ha comunicato la notizia alla squadra. Inoltre, qualora i biancocelesti dovessero riuscire nell’impresa di estromettere dalla Champions League il Bayern Monaco, il gruppo potrebbe dividersi ben 3 milioni di. SportFace.

Secondo Il Messaggero Claudio Lotito avrebbe fatto una promessa alla squadra in caso di passaggio del turno in Champions Lazio, il presidente Lotito alimenta il sogno scudetto: promessi 400mila euro a giocatore in caso di vittoria. Tanti soldi per il gruppo anche in caso di passaggio del turno contro il Bayern Monaco. ROMA – Il momento della Lazio è sotto gli occhi di tutti, la squadra di Inzgahi è riuscita ad inanellare una serie di vittorie consecutive che l'hanno letteralmente rilanciata: 5 vittorie nelle ultime ...