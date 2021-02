Laura Pausini emozionata, la bella notizia le fa brillare gli occhi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Laura Pausini emozionata, la cantante condivide sui social la felicità per la nuova grande notizia e i suoi occhi sembrano parlare da soli: di cosa si tratta. FOTO facebookÈ una notizia arrivata solo da poche ore ma che rende orgogliosi tutti gli italiani che in questi anni hanno visto crescere la carriera della romagnola a vista d’occhio e nel particolare i suoi fan che la sostengono fin dall’inizio. “Ragazzi che botta oggi!!! Mi sto riprendendo solo ora…” scrive l’artista su Instagram ricevendo in pochi minuti i complimenti davvero di tutti per il grande traguardo che forse nemmeno lei si aspettava. Prima di scoprire di cosa si tratta, vi regalo qualche indizio, è una cerimonia che si svolge in America, quest’anno andrà in scena il 28 Febbraio e ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021), la cantante condivide sui social la felicità per la nuova grandee i suoisembrano parlare da soli: di cosa si tratta. FOTO facebookÈ unaarrivata solo da poche ore ma che rende orgogliosi tutti gli italiani che in questi anni hanno visto crescere la carriera della romagnola a vista d’o e nel particolare i suoi fan che la sostengono fin dall’inizio. “Ragazzi che botta oggi!!! Mi sto riprendendo solo ora…” scrive l’artista su Instagram ricevendo in pochi minuti i complimenti davvero di tutti per il grande traguardo che forse nemmeno lei si aspettava. Prima di scoprire di cosa si tratta, vi regalo qualche indizio, è una cerimonia che si svolge in America, quest’anno andrà in scena il 28 Febbraio e ...

IlContiAndrea : “Io sì/Seen” è candidato ai #GoldenGlobes. Il brano è nato dalla collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren e… - Tg3web : Laura Pausini è candidata al Golden Globe per la canzone del film 'La vita davanti a sé', di Edoardo Ponti, che è i… - MediasetTgcom24 : Golden Globe: due nomination per 'La davanti a sé', Laura Pausini candidata per la miglior canzone #goldenglobe… - sonikmusicnet : Ora in onda: Laura Pausini - Come Se Non Fosse Stato Mai Amore - piperlastrega : RT @lavocedellapau: Laura Pausini è la prima cantante italiana della storia ad essere nominata per un Golden Globe e voi haters non potete… -