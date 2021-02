Latina | arrestato Mario Ascione La quarta guerra di camorra e le vittime per mano del Clan

(Di giovedì 4 febbraio 2021), figlio del defunto Raffaele(detto ‘Rafael ò Luong‘) è stato. Nella serata di ieri, 3 febbraio, i Carabinieri di, con l’ausilio dei militari di Torre del Greco (Na), hannoil 30enne: figlio del fondatore dele di Immacolata Adamo, anche conosciuta come ‘Assunta‘ (già condannata per 416 bis). Leggi anche: Mafia in provincia di, maxi blitz all’alba: ecco i dettagli dell’operazione, sin da piccolo, ha raccolto le redini deldi Ercolano (Na) assieme con il cognato, Giorgio Di Bartolomeo. Attorno al 2007/2008 ha formato un’alleanza con il‘Papale’, ...

