L'appello di Navalny: 'Basta paura, liberiamoci dei ladri usurpatori' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Così l'oppositore di Putin dal carcere dove è detenuto per violazione della libertà vigila nelle ore in cui la diplomazia Ue arriva a Mosca per incontrare Lavrov Leggi su tg.la7 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Così l'oppositore di Putin dal carcere dove è detenuto per violazione della libertà vigila nelle ore in cui la diplomazia Ue arriva a Mosca per incontrare Lavrov

