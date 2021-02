L’ALTRA FACCIA NASCOSTA DELLA PANDEMIA: UN’ONDATA DI DISTURBI PSICHICI IN ARRIVO. IL PUNTO DI ANTONIO METASTASIO, PSICHIATRA DI CAMBRIDGE (Di giovedì 4 febbraio 2021) ANTONIO METASTASIO, PSICHIATRA del National health britannico ci racconta gli sviluppi del piano vaccinale e DELLA crisi psichica che accompagna quella sanitaria ed economica. Ogni giorno assistiamo a una comunicazione sempre di più ridondante e pervasiva che sta minando la tenuta mentale delle persone. Perché non viene presa in considerazione la problematica inerente ai disagi PSICHICI derivanti dalla PANDEMIA? Il peso psicologico del COVID-19 è considerevole per più motivi: dal problema economico, all’isolamento, alla paura e allo stress. È una situazione che si sta protraendo da circa un anno e anche per questo sta diventando insostenibile. Temo che serviranno mesi, se non anni, prima che tutto ritorni alla “normalità”. Sta inoltre emergendo una nuova sindrome denominata long ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021)del National health britannico ci racconta gli sviluppi del piano vaccinale ecrisi psichica che accompagna quella sanitaria ed economica. Ogni giorno assistiamo a una comunicazione sempre di più ridondante e pervasiva che sta minando la tenuta mentale delle persone. Perché non viene presa in considerazione la problematica inerente ai disagiderivanti dalla? Il peso psicologico del COVID-19 è considerevole per più motivi: dal problema economico, all’isolamento, alla paura e allo stress. È una situazione che si sta protraendo da circa un anno e anche per questo sta diventando insostenibile. Temo che serviranno mesi, se non anni, prima che tutto ritorni alla “normalità”. Sta inoltre emergendo una nuova sindrome denominata long ...

