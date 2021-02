L’Aifa autorizza gli anticorpi monoclonali. Silvestri: “Chi si è opposto si vergogni, perso tempo prezioso” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – La notizia che tutti stavano aspettando: la Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha autorizzato l’uso dei due anticorpi monoclonali anti-Covid delle americane Eli Lilly e Regeneron per la cura dei pazienti Covid ad alto rischio nelle prime fasi della malattia. Lo riferisce AdnKronos. I monoclonali fanno parte della categoria di medicinali usati per le «terapie indirette», che modulando il sistema immune dell’ospite rendono inefficace l’attacco virale e contengono i sintomi più gravi dell’infezione. Essendo «anticorpi pronti all’uso» hanno effetto immediato e vanno utilizzati entro e non oltre le 48-72 ore dall’insorgere dei primi sintomi dell’infezione. Locatelli: uno strumento utile Esprime soddisfazione a Buongiorno su Sky Tg24 Franco Locatelli, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – La notizia che tutti stavano aspettando: la Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa hato l’uso dei dueanti-Covid delle americane Eli Lilly e Regeneron per la cura dei pazienti Covid ad alto rischio nelle prime fasi della malattia. Lo riferisce AdnKronos. Ifanno parte della categoria di medicinali usati per le «terapie indirette», che modulando il sistema immune dell’ospite rendono inefficace l’attacco virale e contengono i sintomi più gravi dell’infezione. Essendo «pronti all’uso» hanno effetto immediato e vanno utilizzati entro e non oltre le 48-72 ore dall’insorgere dei primi sintomi dell’infezione. Locatelli: uno strumento utile Esprime soddisfazione a Buongiorno su Sky Tg24 Franco Locatelli, ...

