Lady Gaga si trasferisce a Roma per un film

Lady Gaga si trasferisce a Roma: vivrà in Italia almeno per il prossimo mese. Questo è quanto è emerso in rete e in televisione nelle scorse ore, a lanciare l'indiscrezione è stata TV8 nel programma Ogni Mattina. Lady Gaga si trasferisce a Roma, dove alloggerà nelle prossime settimane. Il motivo del trasferimento della cantante in Italia è legato a motivi lavorativi: Miss Germanotta reciterà nel film dedicato al delitto Gucci e vestirà i panni di Patrizia Reggiani. Per partecipare alle riprese, che si terranno in Italia, Lady Gaga si trasferisce a Roma, dove ha già preso in affitto un attico in zona centrale.

