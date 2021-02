L’addio di Spadafora il ministro dello Sport che “non conosceva il mondo dello sport” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Vincenzo Spadafora dà L’addio alla poltrona di ministro dello sport, in attesa che si formi un nuovo governo. Lo fa dal suo profilo Facebook, con una sorta di lettera aperta. Spadafora sottolinea il suo lascito, il lavoro svolto, e tra le altre cose scrive una frase significativa, che molto racconta delle logiche con cui certi incarichi di governo vengono assegnati: “Prima di diventare ministro dello sport non conoscevo il mondo dello sport”. “Quando diciassette mesi fa ho giurato come ministro per le Politiche giovanili e lo sport ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Vincenzodàalla poltrona di, in attesa che si formi un nuovo governo. Lo fa dal suo profilo Facebook, con una sorta di lettera aperta.sottolinea il suo lascito, il lavoro svolto, e tra le altre cose scrive una frase significativa, che molto racconta delle logiche con cui certi incarichi di governo vengono assegnati: “Prima di diventarenon conoscevo il”. “Quando diciassette mesi fa ho giurato comeper le Politiche giovanili e lo...

napolista : L’addio di Spadafora il ministro dello Sport che “non conosceva il mondo dello sport” Su Facebook il commiato in a… - Yuro_23 : RT @capuanogio: ?? L'ultima gaffe di #Spadafora, ministro a sua insaputa (via @panorama_it) - capuanogio : ?? L'ultima gaffe di #Spadafora, ministro a sua insaputa (via @panorama_it) - Milannews24_com : L’addio di Spadafora: «17 mesi fa non sapevo cosa fosse lo sport» - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio L’addio di Spadafora: “Non conoscevo il mondo dello sport” #empolifc -

Ultime Notizie dalla rete : L’addio Spadafora Cronaca I messaggi per Gigi Proietti: "Un pezzo di storia di Roma" Il Romanista