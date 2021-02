La Virginia vota per l' abolizione della pena di morte | sarebbe il primo stato del Sud

Ultime Notizie dalla rete : Virginia vota

Globalist.it

L'abolizione della pena di morte in, che dopo aver eletto un governatore democratico dal 2019 ha anche un'Assemblea legislativa democratica, ha dimensioni storiche, perché dal 1608, anno in ...... a Roma per esempio il Pd non ha ancora deciso se appoggiare Carlo Calenda,Raggi o ... E così se l'11 aprile siin Calabria, perché non votare lo stesso giorno anche per le elezioni ...Il Senato ha approvato con i 21 voti democratici favorevoli ed i 17 repubblicani contrari, la legge per abolire la pena di morte, ed una misura simile è stata approvata in commissione alla Camera.La Virginia si appresta ad abolire la pena di morte. Il Senato dello Stato americano ha infatti approvato una legge per la sua abolizione con 21 voti a favore e 17 contrari. Anche la Camera dovrebbe c ...