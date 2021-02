La videolettera di Riccardo Bocca: Massimo Boldi oggi fa ridere solo quando parla di politica (Di giovedì 4 febbraio 2021) La videolettera di Riccardo Bocca: 4 febbraio 2021 Carissimo Massimo Boldi, le invio questa videolettera perché, dall’alto della sua indiscutibile popolarità, lei si lancia non comune slancio – quando intervistato – nella perversa giungla della nostra politica. Le viene particolarmente bene, ad esempio, osannare Silvio Berlusconi, al quale la lega una lunga amicizia. O anche spendere parole dolci per la patriota Giorgia Meloni. O ancora evocare l’epopea di quando, a inizio anni Novanta, si candidò – poi non eletto – nel barnum craxiano. Tutto più che lecito, ci mancherebbe. Ma altrettanto lecita è questa domanda: perché? Perché sporgersi con giudizi politici e chiacchiere da bar sport, quando invece sarebbe molto ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ladi: 4 febbraio 2021 Carissimo, le invio questaperché, dall’alto della sua indiscutibile popolarità, lei si lancia non comune slancio –intervistato – nella perversa giungla della nostra. Le viene particolarmente bene, ad esempio, osannare Silvio Berlusconi, al quale la lega una lunga amicizia. O anche spendere parole dolci per la patriota Giorgia Meloni. O ancora evocare l’epopea di, a inizio anni Novanta, si candidò – poi non eletto – nel barnum craxiano. Tutto più che lecito, ci mancherebbe. Ma altrettanto lecita è questa domanda: perché? Perché sporgersi con giudizi politici e chiacchiere da bar sport,invece sarebbe molto ...

