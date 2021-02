(Di giovedì 4 febbraio 2021)ha chiamatoladi. Il suo ex fidanzato e padre di sua figlia, le ha permesso di parlare con Sofia che ha anche raccontato dalla sua mamma di un disegno particolare che aveva fatto poco prima, facendo venire i brividi a tutti per l’accaduto.ha sentito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

gualtierieurope : Cordiale telefonata con @JanetYellen, Segretaria al Tesoro dell’Amministrazione Biden. Reciproca volontà di collabo… - FraniiiCesca : RT @blogtivvu: La telefonata tra Stefano Sala e Dayane Mello dopo la morte di Lucas: ecco cosa si sono detti al #GFVip - blogtivvu : La telefonata tra Stefano Sala e Dayane Mello dopo la morte di Lucas: ecco cosa si sono detti al #GFVip - ChristianConte_ : @lorepregliasco @SkyTG24 'Il calendario è stato varato dopo una telefonata tra il Presidente incaricato e il direttore Enrico Mentana.' - zebaldo77 : RT @foisluca84: Me la immagino la telefonata tra Renzi e Draghi. 'votiamo la fiducia a condizione che...' 'a condizione che un cazzo, arri… -

Ultime Notizie dalla rete : telefonata tra

(foto) Il 28 dicembre, con una nuovaalla vittima, veniva chiesta nuovamente la somma di 100.000 euro da corrispondere per non incorrere in pericoli. L'incontrola vittima e il ......dell'agenzia battuta ieri in cui non ben precisate "fonti del M5s" riportavano delladi ... Magari appariràpoco o in qualche intervista domani, ah saperlo ". Dunque la notizia può essere ...Stefano Sala ha chiamato Dayane Mello al Grande Fratello Vip dopo la morte di Lucas: ecco cosa si sono detti, il racconto.Pronti, partenza, smarmella. È di nuovo tempo di aprire tutto per dare il via alla quarta stagione della “fuori serie italiana”: tra incertezze e conferme, sappiamo che Boris 4 riuscirà infine a veder ...