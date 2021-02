La svolta di Just Eat, i ciclofattorini diventano dipendenti. Si inizia da marzo a Monza (Di giovedì 4 febbraio 2021) Just Eat assumerà i rider dal 2021. L’azienda: “Riteniamo che sia un valore aggiunto”. ROMA – Just Eat assumerà i rider dal 2021. Nel mezzo di un braccio di ferro tra le multinazionali e i sindacati, l’azienda danese ha annunciato la propria intenzione di far diventare i lavoratori dei dipendenti. Una svolta destinata a cambiare questo settore. Le prime assunzioni dovrebbero avvenire da marzo, ma nelle prossime settimane saranno forniti ulteriori dettagli. Un esempio destinato ad essere seguito anche da altre aziende. Just Eat assume i rider, pronti hub e mezzi Una svolta destinata a cambiare il mondo dei rider. Il progetto di Just Eat, come riportato da La Repubblica, è molto ampio. In un primo momento l’azienda suddividerà le grandi e le ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021)Eat assumerà i rider dal 2021. L’azienda: “Riteniamo che sia un valore aggiunto”. ROMA –Eat assumerà i rider dal 2021. Nel mezzo di un braccio di ferro tra le multinazionali e i sindacati, l’azienda danese ha annunciato la propria intenzione di far diventare i lavoratori dei. Unadestinata a cambiare questo settore. Le prime assunzioni dovrebbero avvenire da, ma nelle prossime settimane saranno forniti ulteriori dettagli. Un esempio destinato ad essere seguito anche da altre aziende.Eat assume i rider, pronti hub e mezzi Unadestinata a cambiare il mondo dei rider. Il progetto diEat, come riportato da La Repubblica, è molto ampio. In un primo momento l’azienda suddividerà le grandi e le ...

