La storia di Giancarlo e Aurora a Uomini e Donne dimostra che non abbiamo capito niente del revenge porn (Di giovedì 4 febbraio 2021) Era il 2 aprile 2019. La Camera approvava l’emendamento unitario di diverse forze di governo che introduceva, nel Codice rosso, il reato di revenge porn. A cavallo tra il 3 e il 4 febbraio 2021, quasi due anni dopo l’introduzione del reato nell’ordinamento italiano, si crea una sorta di situazione macchiettistica a Uomini e Donne – uno dei programmi di punta di Mediaset – nel corso della quale un uomo, per cercare di dimostrare di aver avuto una storia con una corteggiatrice, non ha esitato a parlare di video ricevuti sul suo cellulare – inviati dalla donna – e li ha mostrati, nel corso della trasmissione, ai due opinionisti del programma di Maria De Filippi. La storia di Aurora e Giancarlo a Uomini e ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Era il 2 aprile 2019. La Camera approvava l’emendamento unitario di diverse forze di governo che introduceva, nel Codice rosso, il reato di. A cavallo tra il 3 e il 4 febbraio 2021, quasi due anni dopo l’introduzione del reato nell’ordinamento italiano, si crea una sorta di situazione macchiettistica a– uno dei programmi di punta di Mediaset – nel corso della quale un uomo, per cercare dire di aver avuto unacon una corteggiatrice, non ha esitato a parlare di video ricevuti sul suo cellulare – inviati dalla donna – e li ha mostrati, nel corso della trasmissione, ai due opinionisti del programma di Maria De Filippi. Ladie ...

debby36584618 : @uominiedonne * Giancarlo ...con la storia di Gemma e Maurizio mi hanno rincoglionita...???????? - ecirtaeb_ : Premessa, Giancarlo ha fatto lo stronzo con la storia dei filmini e dovrà chiedere davvero scusa a Aurora almeno mi… - gbenny9699 : RT @ecirtaeb_: A me questa storia di amore e odio tra Aurora e Giancarlo piace (anche se lui ha fatto davvero lo stronzo). Secondo me Gianc… - ecirtaeb_ : A me questa storia di amore e odio tra Aurora e Giancarlo piace (anche se lui ha fatto davvero lo stronzo). Secondo… - tuttopuntotv : 'Sei proprio scollegata' ?? #Gemma interviene sulla storia di Aurora e Giancarlo e #Tina la mette a tacere così ??… -