La risposta geniale di Lilli Gruber che ricorda a Salvini che in Europa non l’hanno mai visto – VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Cosa pensadell’è un mistero. L’ex ministro dell’Interno a Otto e Mezzo ieri ha provato a svicolare su un tema di stretta attualità: come si ricolloca la Lega inse deciderà di appoggiare il governo Draghi? Perché non si può essere contemporaneamente a favore o contro. Il leader della Lega cerca di barcamenarsi raccontando cose già dette e già smentite, come ad esempio che i soldi dei Recovery Fund non vanno presi tutti. Secondol’Italia dovrebbe accettare solo la parte a fondo perduto rinunciando agli altri due terzi. Evidentemente la chiarissima spiegazione che Cottarelli aveva dato a Dimartedì per confutare la sua tesi non è stata recepita dal Capitano: “Rimango stupito, quei prestiti sono erogati a tassi negativi, sui 10 anni prendi a prestito 100 e restituisci 98, sui prestiti ...